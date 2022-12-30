Экономист Белоусов объяснил «странность» инфляции в России

Наблюдаемое в России «странное сочетание» увеличения ликвидной части денежной массы и низкой инфляции может свидетельствовать о росте доли теневых расчетов в экономике, которые могут выступать антиинфляционным фактором. На это обратил внимание руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов.

По мнению экономиста, развитию теневых расчетов могло поспособствовать усиление налогового и финансового контроля, в том числе за счет автоматизации учета и применения электронных касс. При этом он уверен, что доля теневой деятельности растет опережающим темпом по отношению к стагнирующей экономике.

В октябре месячная инфляция составила 0,18%, в ноябре — 0,37%. Президент РФ Владимир Путин в декабре заметил, что по итогам года инфляция может составить 12,2%. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и вовсе допустила, что она может замедлиться до 4% (хотя это и не будет отражать динамику цен). Вместе с тем денежный агрегат (наличные в обращении плюс средства на счетах «до востребования») к 1 ноября вырос до 41,3 трлн рублей, что на 22,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

«Наиболее очевидный из <…> скрытых антиинфляционных факторов — расширение сферы расчетов, обслуживаемых наличными деньгами и платежными карточками (в интересах ухода от автоматизированного налогового учета), поглощающее инфляционный эффект расширения ликвидной денежной массы», — констатировал Белоусов.

При этом эксперт упомянул три основные области экономики, где вероятен рост теневых расчетов. По его оценке, это «электронная коммерция, обслуживаемая прямыми переводами на счет продавца», «сфера неформальной торговли / услуг» и «сфера коллективных услуг с манипулированием стоимостью „формально“ оказываемой услуги и/или численности обслуживаемых граждан».

В частности, росту неформальной торговли содействовали особенности экономической политики в последние годы, связанные с пандемией коронавируса, специальной военной операцией на Украине и «войной санкций».

Дмитрий Белоусов подчеркнул, что попытки противодействовать теневой деятельности «в лоб» окажутся неэффективны, так как дальнейшее усиление контроля будет и дальше выталкивать компании и домохозяйства «в тень».

В связи с этим специалист предложил следующем меры: радикальное снижение налогов и квазиналоговой нагрузки (например, арендной платы) с компенсацией выпадающих доходов местных и региональных бюджетов из федерального центра; усиление контроля над потоками денег от человека к человеку и совмещение этих данных с информацией Почты России» и оператора доставки СДЭК; поддержка профсоюзов, занятых в малом и среднем бизнесе, для защиты прав, которые нарушаются при неформальной оплате труда.