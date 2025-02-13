Экономист Балынин рассказал, в какой валюте выгоднее хранить сбережения

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин считает, что сейчас не самое удачное время для вложений в иностранную валюту, а тем более в доллары.

«Доллар является токсичной валютой, и доверять ему нельзя. Во многих странах сокращается доля расчётов в долларах, ему всё меньше доверяют по всему миру. Соответственно, это увеличивает риски ослабления доллара в ближайшие годы», – рассказал Балынин «Татар-информу».

С точки зрения личной финансовой безопасности крайне важно следовать правилу: храните сбережения в той валюте, в которой получаешь зарплату. Поскольку россияне получают заработную плату в рублях, то целесообразно и вкладываться в рублевые активы, добавил эксперт.

Он напомнил, что ставки по вкладам превышают 20%. Это говорит о том, что они более чем вдвое превышают текущий уровень инфляции. При этом ставка по вкладам является гарантированной, она прописана в договоре.

«Более того, вклады до 1,4 млн рублей (включая начисленные проценты) в каждом банке застрахованы государством. Соответственно, вложение во вклады является ещё и надёжным инструментом без риска потери вложенных средств. Сейчас крайне удачное время для размещения средств в банковские вклады», – полагает экономист.

Подробнее в материале – «Переговоры Путина и Трампа приободрили рубль: стоит ли скупать подешевевший доллар».