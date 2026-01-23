news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 23 января 2026 16:19

Экономический эффект проекта «Производительность труда» в Татарстане превысил 5 млрд

Читайте нас в
Телеграм

С начала реализации в Татарстане федерального проекта «Производительность труда» в него включилось 351 предприятие республики. Об этом сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе первого выездного совещания координационного штаба по повышению производительности труда.

«Средний экономический эффект на одном предприятии составил около 20 млн рублей. Совокупный же эффект уже превысил 5 млрд рублей», – отметил Раис РТ.

Он добавил, что до 2030 года в программе должны принять участие еще 257 татарстанских предприятий. «В этом году мы к этой работе хотим подключить еще предприятия социальной сферы», – подчеркнул Минниханов.

По его словам, в Татарстане с 2012 года действует собственная программа повышения эффективности предприятий, которая реализуется параллельно с федеральной. Ежегодно в ней участвует около 15 предприятий, а круг участников расширен за счет включения дополнительных отраслей, снижения порогового значения выручки и охвата компаний на упрощенной системе налогообложения.

Еще одним важным направлением деятельности в республике Минниханов обозначил подготовку кадров. Так, для студентов организованы тренинги по бережливому производству, а также дуальное образование на профильных предприятиях.

читайте также
Минниханов: количество промышленных роботов в Татарстане нужно увеличить в 4 раза
Минниханов: количество промышленных роботов в Татарстане нужно увеличить в 4 раза
#Рустам Минниханов #производительность труда #Татарстан
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Выездное заседание по народной программе «Единой России» проходит в Нижнекамске

Выездное заседание по народной программе «Единой России» проходит в Нижнекамске

23 января 2026
«БПЛА – это и разведка, и спасение»: рассказ оператора дронов из Буинска

«БПЛА – это и разведка, и спасение»: рассказ оператора дронов из Буинска

22 января 2026