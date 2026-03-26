Экономгеограф Зубаревич назвала пять факторов экономической успешности Татарстана

Наталья Зубаревич в 2024 году

Профессор кафедры экономической и социальной географии Московского государственного университета, доктор географических наук, специалист по региональной экономике Наталья Зубаревич в интервью РБК Татарстан перечислила пять факторов, способствующих экономической успешности Республики Татарстан.

Первым экономгеограф упомянула тот факт, что «Татнефть» остается региональной компанией, которая платит налог на прибыль в бюджет Татарстана. «Все остальные нефтяные компании – федеральные и часть прибыли выводят на штаб-квартиры, которые находятся в Москве или в Санкт-Петербурге», – напомнила она.

Успеху республики также способствуют диверсифицированный характер экономики и наличие города-миллионника. «<...> население Казани растет, жители республики стягиваются в агломерацию, и это объективный процесс», –пояснила Зубаревич.

Имеет значение и относительно благоприятная демографическая ситуация. Татарстан – единственная республика Приволжского федерального округа, где имеются небольшой, но устойчивый миграционный прирост и самая слабая естественная убыль, добавила она.

«И пятое – то, без чего все бы остальные факторы не сработали – это качество управления, его слаженность и четкость. Качество управления экономикой Татарстана я давно считаю высоким», – подчеркнула специалист, отдельно выделив «особое умение выстраивать отношения с федеральным центром». Ярким примером последнего она сочла привлечение под гарантии РТ кредита на 200 млрд рублей на развитие ОЭЗ «Алабуга».

По оценке исследовательницы, в 2025 году Татарстан вел очень аккуратную расходную политику. При этом все социальные расходы в регионе росли опережающими инфляцию темпами. В итоге республика, в отличие от 70 других регионов (без учета новых территорий), смогла сбалансировать доходы и расходы бюджета. Это позволило вступить в 2026 год «без навеса бюджетных проблем», объяснила она.

Отвечая на вопрос о точках роста, Зубаревич сказала об оборонной промышленности применительно ко всему Татарстану и о хорошо развитой сервисной экономике применительно в Казани. «Но в общепите ситуация меняется –выживут не все, и торговля растет медленнее, а значит, у торговых сетей не будет большой маржи», – обратила внимание она.

«С большой вероятностью 2026 год будет хуже 2025-го. <...> Нет никаких сомнений, что у Татарстана будет более мягкая посадка. Некоторое сползание возможно, но тот уровень, который есть у Татарстана, позволяет оставаться лучше многих других регионов», – акцентировала экономический географ.