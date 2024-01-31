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Андрей Богданов написал заявление о выходе из президентской гонки
Основатель партии «Российская партия свободы и справедливости» Андрей Богданов решил сняться с президентской гонки. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя ЦИК РФ Николая Булаева.
Перед заседанием Центризбиркома Богданов представил подписные листы, которые были собраны в поддержку его кандидатуры на выборах Президента РФ.
«Мы сегодня утром принимали документы… Андрея Владимировича, и он написал заявление о сложении полномочий кандидата в президенты и выходе из президентской кампании», – сказал на заседании Булаев.
Накануне один из заявленных претендентов – председатель «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин – снял свою кандидатуру.
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