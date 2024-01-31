Андрей Богданов написал заявление о выходе из президентской гонки

Фото: телеграм-канал ЦИК РТ

Основатель партии «Российская партия свободы и справедливости» Андрей Богданов решил сняться с президентской гонки. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя ЦИК РФ Николая Булаева.

Перед заседанием Центризбиркома Богданов представил подписные листы, которые были собраны в поддержку его кандидатуры на выборах Президента РФ.

«Мы сегодня утром принимали документы… Андрея Владимировича, и он написал заявление о сложении полномочий кандидата в президенты и выходе из президентской кампании», – сказал на заседании Булаев.

Накануне один из заявленных претендентов – председатель «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин – снял свою кандидатуру.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. В ЦИК подали документы 15 кандидатов, причем четырем из них было отказано в регистрации. Таким образом, документы были приняты у 11 претендентов, в том числе у действующего главы государства Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец. На данный момент уже допущены до выборов три кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР) и Николай Харитонов (от партии КПРФ).