Экологи заставили исполком убрать огромную свалку в Кайбицком районе Татарстана

Свалку площадью в 2,8 тыс. кв. метров ликвидировали в Кайбицком районе Татарстана. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Инспекторы обнаружили крупную свалку на границе Молькеевского сельского поселения. Нарушение было выявлено в ходе мониторинга Кайбицкого района. Площадь незаконного складирования отходов составила 2,8 тыс. кв. метров, а объем – 270 кубометров», – сказано в сообщении.

В адрес исполкома Молькеевского сельского поселения было направлено предостережение об устранении нарушения. В настоящее время свалка ликвидирована, территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что экологи заставили исполком ликвидировать незаконную свалку в Алькеевском районе.