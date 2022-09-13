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Ру Тат
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Экология
13 сентября 2022  22:26
Наталья Рыбакова

Экологи заставили исполком убрать огромную свалку в Кайбицком районе Татарстана

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Свалку площадью в 2,8 тыс. кв. метров ликвидировали в Кайбицком районе Татарстана. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Инспекторы обнаружили крупную свалку на границе Молькеевского сельского поселения. Нарушение было выявлено в ходе мониторинга Кайбицкого района. Площадь незаконного складирования отходов составила 2,8 тыс. кв. метров, а объем – 270 кубометров», – сказано в сообщении.

В адрес исполкома Молькеевского сельского поселения было направлено предостережение об устранении нарушения. В настоящее время свалка ликвидирована, территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что экологи заставили исполком ликвидировать незаконную свалку в Алькеевском районе.

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