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Экологи во время мониторинга нашли в Болгаре незаконную свалку
Инспекторы Волжско-Камского территориального управления Минэкологии РТ во время мониторинга Спасского района нашли несанкционированное складирование отходов в Болгаре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Площадь захламленного участка составила 2 тыс. кв. метров, объем свалки – 480 кубометров.
Исполкому города было выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства и ликвидации свалки в течение 60 дней.
Ранее сообщалось, что в Бугульме благодаря экологам ликвидировали несанкционированную свалку.
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