Экологи во время мониторинга нашли в Болгаре незаконную свалку

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Инспекторы Волжско-Камского территориального управления Минэкологии РТ во время мониторинга Спасского района нашли несанкционированное складирование отходов в Болгаре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь захламленного участка составила 2 тыс. кв. метров, объем свалки – 480 кубометров.

Исполкому города было выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства и ликвидации свалки в течение 60 дней.

Ранее сообщалось, что в Бугульме благодаря экологам ликвидировали несанкционированную свалку.