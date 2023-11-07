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Общество 7 ноября 2023 23:23

Экологи во время мониторинга нашли в Болгаре незаконную свалку

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Экологи во время мониторинга нашли в Болгаре незаконную свалку
Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Инспекторы Волжско-Камского территориального управления Минэкологии РТ во время мониторинга Спасского района нашли несанкционированное складирование отходов в Болгаре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь захламленного участка составила 2 тыс. кв. метров, объем свалки – 480 кубометров.

Исполкому города было выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства и ликвидации свалки в течение 60 дней.

Ранее сообщалось, что в Бугульме благодаря экологам ликвидировали несанкционированную свалку.

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