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В Бугульме благодаря экологам ликвидировали несанкционированную свалку
Инспекторы Юго-Восточного территориального управления Минэкологии Татарстана обнаружили несанкционированную свалку на территории садового общества «Автомобилист» в Бугульме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Общая площадь захламленной территории составила 200 кв. метров, объем — 140 кубических метров.
Исполкому Бугульминского района было выдано предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства и ликвидации свалки в течение 60 дней. На сегодня территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние.
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