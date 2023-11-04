В Бугульме благодаря экологам ликвидировали несанкционированную свалку

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Инспекторы Юго-Восточного территориального управления Минэкологии Татарстана обнаружили несанкционированную свалку на территории садового общества «Автомобилист» в Бугульме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Общая площадь захламленной территории составила 200 кв. метров, объем — 140 кубических метров.

Исполкому Бугульминского района было выдано предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства и ликвидации свалки в течение 60 дней. На сегодня территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние.