Экологи Татарстана зафиксировали превышения по сероводороду и формальдегиду

За неделю станции контроля воздуха Минэкологии Татарстана зафиксировали превышения в Казани и в Зеленодольском районе республики. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе министерства.

«По сероводороду зафиксированы превышения на станции в селе Осиново, а по формальдегиду — в Казани по ул.Максимова. На остальных АСКЗА в Казани превышений загрязняющих веществ не зафиксировано», — рассказали в пресс-службе.

Стоит отметить, что с прошлой недели на автоматической станции контроля в селе Осиново Зеленодольского района установлен газоанализатор по измерению концентраций в воздухе формальдегида.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жаркая погода и отсутствие осадков влияют на экосистему. Тепло способствует увеличению выброса загрязняющих веществ в воздух.