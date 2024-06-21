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Минэкологии РТ рассказало, как жара влияет на экологическую ситуацию в регионе
Жаркая погода и отсутствие осадков влияют на экосистему. Тепло способствует увеличению выброса загрязняющих веществ в воздух. Об этом сегодня в прямом эфире Центра управления регионом Татарстана сообщил первый замминистра экологии и природных ресурсов РТ Ильнур Губайдуллин.
«Особенно это чувствуется там, где находятся большие предприятия. При слабом ветре и отсутствии осадков загрязненные вещества не рассеиваются, а накапливаются у земли. Важную роль в процессе самоочищения атмосферного воздуха играют осадки», — сказал он.
Кроме того, в жаркую погоду есть угроза возникновения лесных пожаров. Лесные пожары уничтожают леса и сопровождаются выбросом опасных газов. Спикер рекомендовал жителям региона соблюдать запрет на посещение лесов, введенный в Татарстане.
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