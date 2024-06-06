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Экологи Татарстана назвали авто, которые больше других загрязняют воздух
В ходе операции «Чистый воздух» за год на автодорогах Татарстана проверено 6,8 тыс. автотранспортных средств, из них 184 не соответствовали требованиям токсичности и дымности. 80% проверенного автотранспорта составили легковые авто с бензиновыми двигателями. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Минэкологии РТ.
«Наибольший процент транспорта с превышением выявлен у грузовых автомашин — 6,4% и у автомашин с дизельным двигателем — 5,3%. Наиболее экологически чистым является автотранспорт на газомоторном топливе. Превышения у этих машин составили 1,9%», — отметили в пресс-службе.
По итогам профилактической операции в прошлом году зафиксировано, что на территории республики большинство составляют автомашины четвертого и пятого экологического класса. При этом наблюдается тенденция к снижению количества автомобилей с превышениями, а процент несоответствующего нормативам автотранспорта пятого и шестого экологических классов практически равен нулю.
«Преобладающее большинство с превышением нормативов по выбросам занимают автомашины с 30-летним стажем. Большинство же проверенных автотранспортных средств — это автомобили, выпущенные за последние десять лет, которые имеют наименьший процент превышения нормативов», — добавили в пресс-службе.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что операция «Чистый воздух» стартовала в Татарстане. До 30 сентября экологи вместе с сотрудниками Госавтоинспекции и Госавтонадзора по РТ намерены проверить более 6 тыс. автомобилей.
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