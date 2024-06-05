Географию операции «Чистый воздух» в РТ расширят — усилят проверки в районах

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Операция «Чистый воздух» стартовала в июне в Татарстане. До 30 сентября экологи совместно с инспекторами ГИБДД и Госавтонадзора по РТ намерены проверить более 6 тыс. автомобилей. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Операция „Чистый воздух“ проводится совместно с УГИБДД МВД по РТ, а с 2024 года — и с межрегиональным территориальным управлением Ространснадзора по ПФО. В прошлом году операция проводилась в 13 муниципальных районах республики — на постах „Малиновка“, „Тула-1“ и на автодорогах в районах. В этом году планируется расширить географию проведения мероприятия», — рассказали в пресс-службе.

Операция «Чистый воздух» проводится в республике с 1983 года. В прошлом году было выявлено 184 автомашины с превышением норм токсичности. Как пояснил «Татар-информу» начальник отдела Минэкологии РТ Никита Маслов, в этом году проверки будут усилены в районах республики.

«В прошлом году в ряде случаев были выписаны штрафы, в других [ситуациях] водителям были вынесены предупреждения. Также были даны рекомендации владельцам автотранспорта посетить станции СТО, чтобы устранить неполадки», – отметил Маслов,

В этом году проверки автотранспорта пройдут на автодорогах республики, а также на стационарных и передвижных постах дорожно-постовой службы. Цель мероприятия – контроль за соблюдением нормативов содержания загрязняющих веществ в отработавших газах автотранспортных средств и предупреждение негативного воздействия автотранспорта на атмосферный воздух.