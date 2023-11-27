Экологи разыскивают хозяев труб, из которых в Киндерку стекает едкая пена

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

После жалоб местных жителей на загрязнение реки Киндерки возле СНТ «Березка» в Высокогорском районе Татарстана едкой пеной экологи провели несколько проверок и обнаружили в пробах воды превышения по марганцу и аммонию. В месте предполагаемых сбросов были найдены трубы, но пока не удалось выяснить, кто их хозяин. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

«Во время рейдов факты сброса зафиксировать не удалось. По мнению местных жителей, сбросы происходят утром в будние дни, скорее всего, с территории бывшего предприятия ОАО „Хитон“, которое сейчас не работает. В исполкомы Казани и Высокогорского района были направлены запросы, однако на балансе эти трубы там не числятся», — пояснили в пресс-службе.

«Татар-информу» объяснили, что превышения по марганцу были обнаружены два раза, а по аммонию — один раз. Возможной причиной повышенного содержания марганца в воде могут быть донные отложения.

В настоящее время направлен запрос в Управление Росреестра по РТ, чтобы определить собственника земельных участков. Ситуация держится на контроле, возможны совместные проверки с правоохранительными органами.

Ранее, как сообщал «Татар-информ», жители поселка в социальных сетях пожаловались на едкую пену, которую они заметили в Киндерке. Кроме того, очевидцы почувствовали неприятный запах и заметили мертвых лягушек в реке.