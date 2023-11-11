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После жалоб на едкую пену в реке Киндерке экологи провели проверку
После жалоб местных жителей на едкую пену в реке Киндерке, протекающей через казанский поселок Кульсеитово, экологи провели проверку. Об этом сообщили сегодня «Татар-информу» в пресс-службе Минэкологии Татарстана.
«Жители пожаловались на незаконные сбросы в водоем. Инспекторы отобрали пробы воды, изучили возможные точки сброса и осмотрели территорию. При визуальном осмотре были выявлены негативные факторы влияния на экосистему реки», — пояснили в ведомстве.
«Будут направлены запросы, чтобы установить собственника трубы, с который идет несанкционированный слив», — уточнили в пресс-службе.
Кроме того, инспекторы пообщались с местными жителями и выяснили, что сбросы пены происходят в будние дни, в связи с чем будут организованы дополнительные выезды.
Ранее в социальных сетях жители поселка пожаловались на едкую пену, которую они заметили в Киндерке. Кроме того, очевидцы почувствовали неприятный запах и заметили мертвых лягушек в реке.
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