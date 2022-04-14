Татарстанские экологи определили причину разлива нефти на Каме

Экологи провели проверку по жалобе жителей Тукаевского района Татарстана, сообщивших о нефтяных пятнах на Каме. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Специалисты Волжско-Камского межрегионального Управления Росприроднадзора совместно с сострудниками Минэкологии, территориальными органами ГИМС МЧС России, Рыбнадзором выехали по указанным в жалобе координатам. Установлено, что произошла разгерметизация нефтедобывающей скважины месторождения Первомайское НГДУ „Прикамнефть“ ПАО „Татнефть“ им. В.Д. Шашина», — сказано в сообщении.

Экологи взяли пробы воды на Каме и почвы с острова. Площадь участка акватории, где наблюдаются незначительные радужные пятна, составляет 200 метров. Площадь почвы, где отмечено наличие нефтесодежащих продуктов, составила 924 метра вокруг устьев скважин. Разлитая нефтесодержащая жидкость собрана в металлические емкости, место разлива обработано абсорбентами, работа насоса скважины остановлена. Угроза повторной разгерметизации отсутствует. Восстановительные работы запланированы предприятием после ледохода.