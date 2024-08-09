Экологи проверили четыре пляжа в районах Татарстана

В Татарстане проверили три пляжа в Зеленодольском районе, а также пляжную территорию глэмпинга «Бухта» в Лаишевском. Все они находятся в удовлетворительном состоянии, ограничений свободного доступа к водным объектам не выявлено. Об этом рассказали в Минэкологии РТ.

В 2023 году в республике в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» был организован конкурс по выделению субсидий на создание и развитие пляжей. Чтобы оценивать соблюдение природоохранных норм на таких объектах, была образована специальная комиссия.

Так, проверкой пляжей в Зеленодольском и Лаишевском районах занимались специалисты Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана, а также Госкомитета РТ по туризму.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.