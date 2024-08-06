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Три пляжа Казани признаны непригодными для купания
Три пляжа в Казани — «Локомотив», «Нижнее Заречье» и «Озеро Большое Лебяжье» не соответствуют гигиеническим требованиям. В скором времени на объектах могут появиться аншлаги о запрете купания, сообщает Управление Роспотребнадзора по Татарстану.
Пляж «Локомотив», согласно исследованиям«, не соответствует норме по микробиологическим показателям, «Озеро Большое Лебяжье» — по санитарно-химическим. А «Нижнее Заречье» признано непригодным по обоим показателям.
«Пробы воды, не соответствующие гигиеническим нормативам по паразитологическим и вирусологическим показателям, не зарегистрированы», — добавили в управлении.
Администрации районов Казани, на территории которых находятся пляжи, а также ответственные лица получили предложения об установке аншлагов, запрещающих купание.
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