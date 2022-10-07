Экологи принудили сельхозпредприятие убрать крупную свалку в Арском районе Татарстана

Крупная свалка, обнаруженная в Арском районе Татарстана, ликвидирована благодаря усилиям экологов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Несанкционированное складирование строительных и коммунальных отходов выявили инспекторы северного территориального управления Минэкологии РТ вблизи села Шушмабаш. Природоохранное нарушение зафиксировано в ходе мониторинга Арского района. Общая площадь загрязненного участка составила 800 кв. метров, а объем свалки – 550 кубометров», – сказано в сообщении.

Сельхозпредприятие «Северный» убрало мусор и привело территорию в соответствующее санитарно-экологическое состояние.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что предварительный ущерб, причиненный почвам из-за незаконной свалки в Альметьевске, экологи оценили в 4 млн рублей.