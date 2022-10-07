Ущерб от свалки стройотходов в Альметьевске экологи оценили в 4 млн рублей

В Альметьевске обнаружена крупная свалка отходов, ущерб от которой предварительно оценен в 4 млн рублей. Найти место складирования крупногабаритного мусора экологам удалось во время выездного обследования территории, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«В ходе выездного обследования территории Альметьевска специалисты юго-восточного территориального управления выявили свалку крупногабаритного мусора недалеко от ул. Ризы Фахретдина. На площади в 300 кв. метров неизвестными складируются строительные отходы, образованные при разборе зданий: кирпичи, бетонные блоки, части деревянных конструкций», – сказано в сообщении.

Чтобы определить собственника земельного участка, специалисты направили запрос в Управление Росреестра по РТ. После этого собственнику будет вынесено предостережение о ликвидации свалки.