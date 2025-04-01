Экологи РТ проверят санитарное состояние водоохранных зон

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Санитарно-экологический двухмесячник, стартовавший 1 апреля в Татарстане, совпадает с периодом прохождения паводка. Поэтому особое внимание инспекторы уделят санитарному состоянию водоохранных зон. Об этом «Татар-информу» сообщил первый замминистра экологии и природных ресурсов РТ Ильнур Губайдуллин.

«Согласно статьям водного кодекса, на водоохранных зонах при соблюдении экологических норм определенные действия разрешаются, но все же часто встречаются нарушения. К примеру, захват береговых полос или попадание загрязненных стоков с полей в воду благодаря деятельности сельхозпредприятий. На это будем обращать особое внимание», - сказал он.

Цель такого контроля – предотвратить попадание в реки отходов животноводства и удобрений с прибрежных зон.

Ранее министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков рекомендовал сельхозпредприятиям строить лагуны.

«Это не просто рекомендация, а необходимая мера. Профилактика гораздо эффективнее, чем ликвидация последствий и штрафы от надзорных ведомств», - заметил Шадриков.

Также в Минэкологии РТ объяснили, кто должен убрать несанкционированные свалки мусора.