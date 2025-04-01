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Общество 1 апреля 2025 07:00

Минэкологии РТ объяснило, кто должен убрать несанкционированные свалки мусора

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Минэкологии РТ объяснило, кто должен убрать несанкционированные свалки мусора
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Санитарно-экологический двухмесячник стартовал 1 апреля в городах и районах Татарстана. Об особенностях его проведения в этом году «Татар-информу» рассказал первый замминистра экологии и природных ресурсов РТ Ильнур Губайдуллин.

«В ходе санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане организуют авиаоблесты, объезды по путям РЖД. Для исполнения постановления кабмина РТ утвержден график совместных выездов с ГБУ «БДД» для санитарной очистки населенных пунктов республики. Особое внимание уделят поиску несанкционированных свалок», - сказал он.

По данным Губайдуллина, ежегодно после схода снега в республике находят множество несанкционированных свалок. Если виновника не нашли, то свалку должен убрать собственник земельного участка.

«По законодательству собственники земельных участков должны отвечать за их чистоту. Сначала собственникам участков будем выдавать предостережения», - отметил Губайдулин.

Если собственник не предпримет никаких мер, то убрать свалки его обяжут через суд. Если и это не поможет, то рассчитают размеры ущербов и выпишут штрафы.

#Экология #Минэкологии РТ #свалки мусора
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