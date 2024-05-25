Экологи предписали убрать незаконную свалку стройотходов в Нурлатском районе

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Во время мониторинга инспекторы Юго-Восточного управления Минэкологии Татарстана обнаружили несанкционированную свалку строительных и древесных отходов в Нурлатском районе. Об этом передает пресс-служба природоохранного ведомства.

Была захламлена территория площадью 500 кв. метров, объем 100 кубометров.

В адрес исполкома Нурлатского района направлено предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства и ликвидации свалки.

Ранее сообщалось, что в Иннополисе ликвидируют незаконную свалку размером в два футбольных поля.