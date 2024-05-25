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Экологи предписали убрать незаконную свалку стройотходов в Нурлатском районе
Во время мониторинга инспекторы Юго-Восточного управления Минэкологии Татарстана обнаружили несанкционированную свалку строительных и древесных отходов в Нурлатском районе. Об этом передает пресс-служба природоохранного ведомства.
Была захламлена территория площадью 500 кв. метров, объем 100 кубометров.
В адрес исполкома Нурлатского района направлено предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства и ликвидации свалки.
Ранее сообщалось, что в Иннополисе ликвидируют незаконную свалку размером в два футбольных поля.
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