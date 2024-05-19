В Иннополисе ликвидируют незаконную свалку размером в два футбольных поля

Фото: Минэкологии Татарстана

Огромную свалку в Иннополисе, выявленную в апреле инспекторами Центрального управления Минэкологии Татарстана, ликвидируют. Об этом сообщается на сайте природоохранного ведомства.

На огромной площади (1,517 га) в Введенско-Слободском сельском поселении Верхнеуслонского района был обнаружен мусор от сноса и разборки зданий, коммунальные отходы, мусор от строительных и ремонтных работ. Кроме того, на территории незаконно складировали железобетонные сваи.

Инспекторы установили, что доступ и проезд на участок возможен только через территорию бетонного завода. Предположительно отходы завозились через его территорию. Предварительно, несанкционированное размещение отходов производится на земельном участке без кадастрового номера.

Чтобы уточнить статус и разрешенное использование земельного участка, в адрес исполкомов Иннополиса и Верхнеуслонского района были направлены запросы. 3 мая в Минэкологии поступил ответ от райисполкома, что территория относится к землям лесного фонда.

«Направлен запрос в адрес УК „ПЖКХ“ на предмет наличия договоров на вывоз ТКО у бетонного завода. Сейчас территория приводится в порядок, идёт процесс уборки», — отметили в Минэкологии.