В Дербышках вновь обнаружена огромная свалка строительного мусора

Еще одну свалку на территории бывшей парковки рядом с АЗС «Татнефть» обнаружили жители Дербышек. Для проведения проверки на место вновь выехали экологи. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Специалисты Минэкологии РТ не раз выезжали по жалобе о несанкционированном размещении строительных отходов на территории Советского района рядом с автодорогой М7 (съезд в поселок Большие Дербышки, неподалеку от садового общества "Чайка" — прим. Т-и). В ходе рейда было установлено, что на земельном участке несанкционированно размещены отходы в виде грунта насыпного, загрязненного отходами строительных материалов. В момент первого осмотра на территории находился гусеничный трактор без регистрационного знака», — сообщили в пресс-службе.

Размер вреда, причиненного почве из-за сброса стройотходов, был оценен в 137 млн рублей. Материалы направлены в МВД по РТ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

«Первые жалобы поступали на засыпку строительными отходами дороги, возле которой выделены участки для многодетных. Сейчас экологи выедут и определят, это новая свалка, или звенья одной цепи», — пояснили в пресс-службе Минэкологии РТ.

Ранее в соцсетях сообщалось, что жители Дербышек жалуются на мусор, который завозят и сбрасывают на «КАМАЗах».