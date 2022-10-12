Экологи повторно взяли пробы воды из пенного «Каскада прудов» в Альметьевске

В связи с жалобами местных жителей на пену экологи повторно выехали на территорию парка «Каскад прудов» в Альметьевске и взяли пробы воды. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Министерством экологии и природных ресурсов РТ подготовлена претензия в адрес исполкома Альметьевска. Исполкому нужно определить и закрепить эксплуатирующую организацию за сетями ливневой канализации, с которых осуществляется сброс сточных вод на этой территории, так как по результатам ранее проведенных мероприятий установлено, что ливневки являются бесхозными», – сказано в сообщении.

Со слов жителей ближайших районов установлено, что с промышленной территории, расположенной в непосредственной близости к каскаду прудов и имеющей на балансе автомойку, организовано подземное водоотведение в водоем.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жители Альметьевска пожаловались в социальных сетях на пену, появившуюся в одном из водоемов парка «Каскад прудов».