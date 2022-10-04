Жители Альметьевска пожаловались на пену в «Каскаде прудов»

Жители Альметьевска пожаловались в социальных сетях на пену, появившуюся в одном из водоемов парка «Каскад прудов». Экологи оперативно отреагировали на жалобы — выехали на место и взяли пробы воды, сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

Ранее забившие тревогу местные жители сняли на видео, как выглядит поверхность пруда, покрытая пеной неизвестного происхождения. Автор видео за кадром говорит, что наблюдает такую картину не первый день.

«В ходе обследования <…> территории на поверхности <…> объекта обнаружено незначительное количество пены с масляной пленкой. Отделом обеспечения экологического надзора отобраны пробы на предмет показателей химических веществ. В случае подтверждения превышений предельно допустимых концентраций будут предприняты меры», — рассказала инспектор Юго-Восточного территориального управления Минэкологии РТ Гулия Сафина.

Как уточнили в пресс-службе Минэкологии РТ, это уже второй выезд на место происшествия. Накануне пену найти не удалось. Результаты проб станут известны через семь дней.