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Экологи отреагировали на гибель уток и смрад на озере Большое Чуйково в Казани
Казанцы снова пожаловались на массовую гибель рыбы и уток на озере Большое Чуйково в Ново-Савиновском районе Казани. По сообщениям горожан, трупный запах уже распространяется на все озеро. В соцсетях жители города публикуют видео, на которых видно мертвых птиц как в воде, так и на берегу.
Вода в озере приобрела странный зеленоватый цвет, сам водоем при этом забросан мусором – бутылками и пакетами. « Уже несколько лет тут массово гибнут птицы. Тяжелее всего зрелище мертвых животных переносят дети, их у воды всегда много, поскольку поблизости построили игровую площадку», – пишут горожане.
Организовать совместное комиссионное обследование озера должна районная администрация, пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Минэкологии Татарстана. В ведомстве подчеркнули, что тоже получали обращения от горожан по вопросу очистки озера.
Порядок водохозяйственных мероприятий в подобных ситуациях определен постановлением Кабмина РТ. Он включает в себя работы по восстановлению водного баланса, предотвращение истощения и деградации водного объекта. Согласно этому порядку районная администрация должна организовать комиссионное обследование озера с участием Минэкологии, научной и проектной организаций. После этого нужно представить результаты проведенных мероприятий ведомству.
«Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов <…> проинформирована о необходимости проведения комиссионного обследования водного объекта», – сообщили в Минэкологии, добавив, что на сегодняшний день информация не предоставлена.
На запрос «Татар-информа» на момент написания материала ответ из районной администрации не поступил.
Напомним, в прошлом году «Татар-информ» сообщал о подобной ситуации на озере Комсомольском – тогда горожане тоже обнаружили в воде и на берегу множество погибших уток. Экологи брали пробы из воды, но не обнаружили в водоеме превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
Также накануне Минэкологии Татарстана подтвердило загрязнение озера Средний Кабан в Казан. Пробы воды из водоема направлены на лабораторноеисследование.
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