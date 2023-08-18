Минэкологии Татарстана подтвердило загрязнение озера Средний Кабан в Казани

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

В Казани подтвердился факт загрязнения озера Средний Кабан. По сообщениям обеспокоенных горожан на место выехали сотрудники Минэкологии РТ и отобрали пробы воды. Специалисты обнаружили трубы, ведущие со строящегося объекта в озеро.

«В ходе обследования территории факт сброса сточных вод в водный объект подтвердился, выявлено и загрязнение водного объекта», – говорится в сообщении ведомства.

Пробы воды из источника сброса и озера специалисты направили для дальнейшего лабораторного исследования.