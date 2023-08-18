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Минэкологии Татарстана подтвердило загрязнение озера Средний Кабан в Казани
В Казани подтвердился факт загрязнения озера Средний Кабан. По сообщениям обеспокоенных горожан на место выехали сотрудники Минэкологии РТ и отобрали пробы воды. Специалисты обнаружили трубы, ведущие со строящегося объекта в озеро.
«В ходе обследования территории факт сброса сточных вод в водный объект подтвердился, выявлено и загрязнение водного объекта», – говорится в сообщении ведомства.
Пробы воды из источника сброса и озера специалисты направили для дальнейшего лабораторного исследования.
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