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Ру Тат
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Экология
25 мая 2022  13:50
Наталья Рыбакова

Экологи обследовали свалку бордюров на пляже Локомотив и ищут их собственника

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Факт нелегального складирования бордюров на казанском пляже «Локомотив» подтвердили казанские экологи в ходе выезда на указанную территорию. Теперь они устанавливают собственника земельного участка, на котором появилась свалка. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Сегодня государственными инспекторами в области охраны окружающей среды Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ осуществлен выезд по жалобам жителей в соцсетях на берег пляжа „Локомотив“. Факт складирования строительных отходов, а именно отходов бортовых камней, брусчатки и булыжных камней, подтвердился. Сделан запрос в Россреестр для уточнения собственника земельного участка», — сообщили в пресс-службе природоохранного ведомства.

Общая площадь складирования отходов составила 898 кв. метров, а объем – более 1,2 тыс. кубометров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что благодаря сообщению жителей Казани в соцсетях экологи выехали на место и установили собственника земельного участка в поселке Султан-Ай, на котором образовалась свалка люминесцентных ламп.

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