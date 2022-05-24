Экологи предписали ликвидировать свалку ртутных ламп под Казанью собственнику участка

Сообщение жителей Казани в соцсетях о свалке люминесцентных ламп в поселке Султан-Ай подтвердилось. Экологи обследовали территорию и определили собственника земельного участка. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Специалистами Минэкологии РТ осуществлен выезд в поселок Султан-Ай. В ходе обследования территории выявлено складирование отходов (предположительно, в виде ртутных или неоновых ламп) рядом с домом по улице Ясмин на земельном участке общей площади 30 кв. метров в объеме один куб. метр», — сообщили в ведомстве.

В адрес собственника земельного участка — ООО УК «Капитал Траст Инвест» министерство направило предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства и необходимости ликвидировать свалку.

Учитывая риск возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с техногенным загрязнением ртутью или угрозой такого загрязнения, в адрес администрации Советского района Казани направлено письмо с требованием организовать оперативные меры первичной иммобилизации разливов на месте, транспортирования, утилизации ртути и обезвреживания пораженных ртутью предметов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по жалобе казанцев на несанкционированную свалку люминесцентных ламп экологи проведут проверку.