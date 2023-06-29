Экологи обнаружили в Набережных Челнах огромную свалку строительных отходов

Фото: пресс - служба МЭПР РТ

Свалку строительных отходов на участке в 3200 «квадратов» выявили экологи в Набережных Челнах, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Гору мусора обнаружили на муниципальной земле в районе Мензелинского тракта. Общий объем отходов превышает 3800 кубометров.

В связи с этим, исполкому города выдано предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства и ликвидации свалки.

Напомним, что во время проведения в Татарстане санитарно-экологического двухмесячника экологи выявили в республике 8 тысяч нарушений, из которых около 70% составляют свалки. Общая сумма штрафов за несанкционированное размещение отходов превысила 2,5 млн рублей.