На 2,5 млн рублей оштрафовали нарушителей за мусорные свалки в Татарстане

Из 8 тысяч нарушений, выявленных экологами в ходе санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане, почти 70 % составляют свалки. Всего выявлено 5,5 тыс. мест несанкционированного размещения отходов, сумма штрафов за них превысила 2,5 млн рублей. Такие данные сообщил сегодня первый замминистра экологии и природных ресурсов РТ Ильнур Губайдуллин на брифинге в Кабмине РТ.

«В прошлом году цифра была практически такой же. Почти 90% свалок уже ликвидированы. Сотрудники министерства в период двухмесячника вынесли более тысячи предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований и необходимости принятия мер по обеспечению их соблюдения», — сказал он.

Как уточнили в пресс-службе Минэкологии РТ, к административной ответственности за два месяца привлечены 1,8 тыс. нарушителей. Наложены штрафы на общую сумму более 2,5 млн рублей.

По результатам контрольно-надзорной работы в этом году Минэкологии РТ предъявило 90 претензий и исковых заявлений, из которых 45 — по фактам нанесения вреда компонентам окружающей среды на общую сумму 67,7 млн рублей. Еще 45 – это претензии и исковые заявления о понуждении к устранению выявленных нарушений.