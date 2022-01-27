Экологи обнаружили в Казани свалку токсичного снега

Нелегальную свалку снега, содержащую токсичные вещества, обнаружили экологи в столице Татарстана. Нарушителей удалось найти при помощи фото- и видеоматериалов, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

В Министерство экологии и природных ресурсов РТ поступило обращение граждан о незаконном складировании снега неподалеку от СНТ «Речник» в Советском районе города. Сотрудники Центрального территориального управления выехали на место и убедились в справедливости заявления.

«Общая площадь складирования снега составила более 950 кв. метров, а объем — 900 куб. метров», — пояснили в ведомстве.

Специалисты отдела обеспечения экологического надзора отобрали пробы загрязненного снега. По результатам лабораторных исследований выяснилось, что пробы содержат токсичные вещества, которые относятся к четвертому классу опасности. В отношении администрации Советского района Казани составлен протокол по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ.

У экологов имеются фото- и видеоматериалы, на которых зафиксирован факт сброса снега водителями «КАМАЗов». Нарушителям направлены извещения для составления административного материала.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что депутат Казгордумы снял на видео, как колонна грузовиков разгружает снег.