Депутат снял на видео, как колонна грузовиков разгружает снег в Казани

Депутат Казанской городской Думы Алексей Серов обнаружил незаконную свалку снега и призвал не превращать город в «мусорку». Видеокадрами он поделился на своей странице в соцсети Instagram.

«Нашел незаконную свалку прямо в центре Казани. Проезжал мимо и случайно застал целую кавалькаду грузовиков, сваливающих снег прямо в центре Советского района, недалеко от „Меги“ и нового ипподрома», — подписал публикацию депутат.

Серов также снял водителя одного из грузовиков, который подтвердил, что они стоят в очереди и ждут разгрузки.

«Удивительно! Имеет ли право кто-то организовывать подобную свалку здесь? Понятно, что снега выпало много, но тем не менее требования СанПиН никто не отменял, а они достаточно жесткие», — подчеркнул автор публикации.

Депутат напомнил, что согласно СанПиН не допускается размещение снега и льда, загрязненного противогололедными материалами и реагентами, на территории зеленых насаждений, на детских и спортивных площадках и в местах массового отдыха населения.

Можно складировать собранный снег на специально отведенных площадках с водонепроницаемым покрытием и сплошным земляным валом или вывозить его на снегоплавильные установки.

«По данному факту обратимся в прокуратуру! Нельзя превращать город в мусорку!» — отметил Алексей Серов.