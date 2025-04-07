Экологи обнаружили трубу, по которой сбрасывают стоки в Средний Кабан

По жалобам казанцев на несанкционированный сброс сточных вод в озеро Средний Кабан экологи провели проверку. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Госинспекторами Министерства экологии и природных ресурсов РТ осуществлен выезд, обследована прилегающая территория к дому №124 корп. 5 по ул. Хади Такташа в Вахитовском района Казани. В ходе обследования выявлена труба, по которой осуществляется сброс сточных вод в Средний Кабан», – рассказали в пресс-службе.

По поступившим ранее аналогичным обращениям был направлен запрос в исполком Казани для определения балансодержателя данной ливневой сети.

«По сведениям Управления архитектуры и градостроительства, эксплуатирующей организацией сети может быть МУП «Городское благоустройство» Казани. Материалы обследования будут направлены в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора для рассмотрения», – подчеркнули в пресс-службе.