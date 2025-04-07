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Общество 7 апреля 2025 11:34

По жалобам на слив нечистот в озеро Кабан экологи проведут проверку

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По жалобам жителей Казани на неприятный запах и слив нечистот на озере Средний Кабан, неподалеку от Центра водных видов спорта, экологи проведут проверку. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Наши инспекторы выедут на проверку, будут взяты пробы», – отметили в пресс-службе.

Ранее в социальных сетях и в заявке, опубликованной в сервисе «Народный контроль», появились сообщения от казанцев с жалобами на неприятный запах на озере Кабан. Местные жители пишут, что «стоки и вонь» наблюдают уже несколько лет.

Вероятно, по ливневой канализации в озеро сливают нечистоты, предполагают некоторые пользователи.

#Экология #Минэкологии РТ #озеро кабан
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