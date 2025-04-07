По жалобам на слив нечистот в озеро Кабан экологи проведут проверку

По жалобам жителей Казани на неприятный запах и слив нечистот на озере Средний Кабан, неподалеку от Центра водных видов спорта, экологи проведут проверку. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Наши инспекторы выедут на проверку, будут взяты пробы», – отметили в пресс-службе.

Ранее в социальных сетях и в заявке, опубликованной в сервисе «Народный контроль», появились сообщения от казанцев с жалобами на неприятный запах на озере Кабан. Местные жители пишут, что «стоки и вонь» наблюдают уже несколько лет.

Вероятно, по ливневой канализации в озеро сливают нечистоты, предполагают некоторые пользователи.