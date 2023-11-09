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Общество 9 ноября 2023 23:24

Экологи обнаружили незаконную свалку в Черемшанском районе

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Экологи обнаружили незаконную свалку в Черемшанском районе
Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Во время мониторинга Черемшанского района Татарстана инспекторы Юго-Восточного территориального управления Минэкологии нашли незаконную свалку. Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.

Площадь захламленного участка в Старокадеевском сельском поселении составила 400 «квадратов», объем свалки – 200 кубометров.

Экологи направили райисполкому предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства и ликвидации свалки.

Ранее сообщалось, что в Бугульме благодаря экологам ликвидировали несанкционированную свалку.

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