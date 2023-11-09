Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Экологи обнаружили незаконную свалку в Черемшанском районе
Во время мониторинга Черемшанского района Татарстана инспекторы Юго-Восточного территориального управления Минэкологии нашли незаконную свалку. Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.
Площадь захламленного участка в Старокадеевском сельском поселении составила 400 «квадратов», объем свалки – 200 кубометров.
Экологи направили райисполкому предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства и ликвидации свалки.
Ранее сообщалось, что в Бугульме благодаря экологам ликвидировали несанкционированную свалку.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»