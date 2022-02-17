Экологи обнаружили нелегальную свалку снега в Чистополе

Нелегальную снежную свалку обнаружили экологи в Чистополе в ходе экологического мониторинга. Общая площадь загрязненного участка составляет 300 кв. метров, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Свалку снега на территории АЗС № 166 ОАО „Чистопольнефтепродукт“ по ул. Ибрагимова обнаружили инспекторы Волжско-Камского территориального управления. Площадь загрязненного участка составила 300 кв. метров, а объем — 150 кубометров», — сказано в сообщении.

За нарушение правил благоустройства территорий поселений и городских округов, а также правил обращения с отходами в отношении должностного лица составлен административный протокол по ч.1 ст. 3.6 КоАП РТ, материал передан в административную комиссию Чистопольского района.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что нелегальную свалку снега, содержащую токсичные вещества, обнаружили экологи в столице Татарстана. Нарушителей удалось найти при помощи фото- и видеоматериалов.