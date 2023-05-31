Экологи обнаружили две незаконные свалки в городе Азнакаево

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ.

Инспекторы Приикского территориального управления Минэкологии РТ и сотрудники ГБУ «Безопасность дорожного движения» во время рейда по Азнакаевскому району обнаружили 2 несанкционированные свалки.

«В рамках рейда были выявлены 2 незаконные свалки отходов в г. Азнакаево», — сообщили в природоохранном ведомстве.

Так, на территории «Сабантуевской поляны» было захламлено 300 кв. метров, а на Лениногорском тракте нашли строительные отходы на площади 150 кв. метров.

В адрес исполкома было выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства. Отмечается, что свалка на «Сабантуевской поляне» ликвидирована.

Ранее на субботнем совещании в Доме Правительства глава Минэкологии Александр Шадриков доложил, что в республике ликвидировали почти 90% свалок, выявленных во время санитарного двухмесячника.