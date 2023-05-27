Во время санитарного двухмесячника в Татарстане ликвидировали почти 90% выявленных свалок

В апреле в Татарстане стартовал санитарно-экологический двухмесячник. За это время в республике выявлено 8 014 нарушений, 6 890 из них устранены. Об этом глава Минэкологии Александр Шадриков доложил на субботнем совещании в Доме Правительства.

«Из 8 тысяч выявленных нарушений — около 70% это свалки (5 550). В прошлом году цифра была практически такой же. Почти 90% свалок уже ликвидировано», — сообщил министр.

К административной ответственности привлекли 1 849 нарушителей, было наложено штрафов на общую сумму более 2,5 млн рублей, передает пресс-служба природоохранного ведомства.