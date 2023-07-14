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Экологи нашли в Лениногорском районе свалку площадью более гектара
Специалисты Министерства экологии РТ обнаружили в Старошугуровском сельском поселении Лениногорского района Татарстана несанкционированную свалку строительных отходов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Захламленной оказалась территория площадью 10 208 кв. метров. Исполкому района экологи направили предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства и необходимости ликвидировать свалку в течение 60 дней.
Весной в ходе санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане обнаружили 5,5 тыс. мест несанкционированного размещения отходов, сумма штрафов за них превысила 2,5 млн рублей.
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