Экологи нашли ответственную за слив пены в озеро Кабан организацию

В Минэкологии Татарстана назвали организацию, которая несет ответственность за слитую в озеро Кабан пену. В этом районе балансодержателем ливневых и канализационных сетей является МУП «Городское Благоустройство».

Согласно законодательству, надзор за предприятием должен совершать федеральный орган, уточняет пресс-служба Минэкологии РТ. Информацию и обращения планируется передать в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора.

В конце апреля инспекторы министерства проверили информацию о пене в дренажной канаве в Приволжском районе Казани. Источники сброса пены специалисты не нашли. Они взяли образцы для анализа.