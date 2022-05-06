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Ру Тат
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Экология
6 мая 2022  20:26

Экологи нашли ответственную за слив пены в озеро Кабан организацию

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В Минэкологии Татарстана назвали организацию, которая несет ответственность за слитую в озеро Кабан пену.  В этом районе балансодержателем ливневых и канализационных сетей является МУП «Городское Благоустройство».

Согласно законодательству, надзор за предприятием должен совершать федеральный орган, уточняет пресс-служба Минэкологии РТ. Информацию и обращения планируется передать в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора.

В конце апреля инспекторы министерства проверили информацию о пене в дренажной канаве в Приволжском районе Казани. Источники сброса пены специалисты не нашли. Они взяли образцы для анализа.

#озеро кабан #экология
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