Экологи нашли незаконную свалку стройотходов в Сармановском районе Татарстана

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ.

Инспекторы Закамского территориального управления Минэкологии Татарстана во время мониторинга нашли место несанкционированного складирования строительных отходов в поселке Джалиль. Об этом передает пресс-служба природоохранного ведомства.

Отмечается, что площадь свалки составила 937 кв. метров, объем – 742 кубометров. Исполкому Сармановского района выдано предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства и ликвидации свалки.

Ранее во время мониторинга в Тукаевском районе РТ экологи обнаружили свалку размером с футбольное поле.