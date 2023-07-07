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Общество 7 июля 2023 02:57

Экологи нашли незаконную свалку стройотходов в Сармановском районе Татарстана

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Экологи нашли незаконную свалку стройотходов в Сармановском районе Татарстана
Фото: пресс-служба Минэкологии РТ.

Инспекторы Закамского территориального управления Минэкологии Татарстана во время мониторинга нашли место несанкционированного складирования строительных отходов в поселке Джалиль. Об этом передает пресс-служба природоохранного ведомства.

Отмечается, что площадь свалки составила 937 кв. метров, объем – 742 кубометров. Исполкому Сармановского района выдано предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства и ликвидации свалки.

Ранее во время мониторинга в Тукаевском районе РТ экологи обнаружили свалку размером с футбольное поле.

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