Экологи нашли в Тукаевском районе свалку размером с футбольное поле

Инспекторы Прикамского территориального управления Министерства экологии Татарстана обнаружили огромную свалку строительного мусора в Тукаевском районе. Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.

Отмечается, что была загрязнена территория площадью 7,8 тыс. кв. метров, объем свалки – 9 360 кубометров.

В адрес исполкома Тукаевского района было выдано предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства и ликвидации свалки. На сегодняшний день свалку ликвидировали, а территорию привели в надлежащее санитарно-экологическое состояние.