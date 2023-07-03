news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 3 июля 2023 16:20

Экологи нашли в Тукаевском районе свалку размером с футбольное поле

Скопировать ссылку
news_top_970_100
Экологи нашли в Тукаевском районе свалку размером с футбольное поле

Инспекторы Прикамского территориального управления Министерства экологии Татарстана обнаружили огромную свалку строительного мусора в Тукаевском районе. Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.

Отмечается, что была загрязнена территория площадью 7,8 тыс. кв. метров, объем свалки – 9 360 кубометров.

В адрес исполкома Тукаевского района было выдано предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства и ликвидации свалки. На сегодняшний день свалку ликвидировали, а территорию привели в надлежащее санитарно-экологическое состояние.

#несанкционированные свалки
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное