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Экологи нашли в Тукаевском районе свалку размером с футбольное поле
Инспекторы Прикамского территориального управления Министерства экологии Татарстана обнаружили огромную свалку строительного мусора в Тукаевском районе. Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.
Отмечается, что была загрязнена территория площадью 7,8 тыс. кв. метров, объем свалки – 9 360 кубометров.
В адрес исполкома Тукаевского района было выдано предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства и ликвидации свалки. На сегодняшний день свалку ликвидировали, а территорию привели в надлежащее санитарно-экологическое состояние.
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