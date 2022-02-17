Экологи для спасения рыбы на Нижнем Кабане пробурят 50 лунок

Природоохранная акция по спасению рыбы от зимнего замора рыбы пройдет 18 февраля в Казани на озере Нижний Кабан. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

«В зимнее время поступлению кислорода в водоемы препятствует ледяной покров. Чтобы насытить озеро кислородом и помочь зимующей рыбе на территории озера Нижний Кабан Приволжского района Казани 18 февраля пройдет природоохранная акция», – сказано в сообщении.

В мероприятии примут участие инспекторы Минэкологии РТ, представители Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры, Средневолжского ТУ Росрыболовства Отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по РТ и специалисты Управления МЧС по республике.

Совместными усилиями планируется пробурить более 50 лунок. Также планируется проведение подобных мероприятий и на других городских водоемах.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за пять лет проведения акции «Рыбе – быть! (Балык – Булсын!)» более 7 тыс. добровольцев из Татарстана пробурили более 17 тыс. лунок и майн.