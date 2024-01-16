Экологи: атмосферный воздух в районах СЗЗ «Казаньоргсинтеза» соответствует нормам

Атмосферный воздух в границах санитарно-защитной зоны «Казаньоргсинтеза» соответствует нормам. За 2023 год превышений ПДК по контролируемым веществам не выявлено. Такие итоги мониторинга качества атмосферного воздуха, проведенные лабораторией экологического контроля КОС и специалистами независимых лабораторий, приводит пресс-служба предприятия.

Контроль за состоянием воздуха на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) «Казаньоргсинтеза» в прошлом году проводили специалисты санитарно-промышленной лаборатории «Казаньоргсинтеза». Мониторинг велся с помощью мобильной экологической лаборатории, которая выполнила 796 выездов. За год было взято более семи тысяч проб.

Пробы воздуха также проводились совместно с мобильной экологической лабораторией Минэкологии РТ, представителями СМИ, экоактивистами. Кроме того, как сообщал «Татар-информ», отборы велись во время планового остановочного ремонта на трех заводах предприятия, когда интенсивность факельных установок была повышена. Экоактивисты также следили за процессом и могли сами определить место проверки для забора воздуха.

Мобильная экологическая лаборатория «Казаньоргсинтез» оборудована автоматическими газоанализаторами и хроматографами. Замеры проводятся по графику, а также в периоды смены режима работы производств. Экологический срез ведется на 12 точках контроля по 24 ключевым показателям два раза в день, в том числе в пределах и на границах санитарно-защитной зоны предприятия, при наступлении неблагоприятных метеоусловий.

Газоанализаторы настроены на уровень предельно допустимых концентраций в атмосферном воздухе по веществам, которые могут выделяться в процессе работы предприятия. Среди них оксид и диоксид углеводорода, аммиак, фенол, бензол, диоксид серы, метанол и другие химические вещества.

В пресс-службе КОС также напомнили, что перечень замеряемых веществ и уровень их предельной концентрации определен контролирующими государственными органами. Результаты мониторинга транслируются на сайте предприятия и в официальном паблике «Казаньоргсинтез» ВКонтакте.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»