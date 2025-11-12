news_header_top
Общество 12 ноября 2025 21:52

Эколог назвал главным врагом коммунальщиков влажные салфетки

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главным врагом коммунальщиков уже много лет остаются влажные салфетки, которые несознательные граждане смывают в канализацию. Об этом заявил заместитель председателя Комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области, координатор платформы «Экологичное Подмосковье» Олег Балаев в беседе с «Радио 1».

«Салфетки не растворяются, как туалетная бумага, а скапливаются в трубах, создавая плотные засоры. Это приводит к тому, что сточные воды могут вернуться обратно в квартиры. На очистных сооружениях они также вызывают серьезные аварии <…>», – констатировал специалист.

Эколог подчеркнул, что влажные салфетки также наносят ощутимый вред природе, так как срок их разложения составляет от 50 до 500 лет, а переработка с учетом загрязненности фактически невозможна. Даже биоразлагаемые салфетки, до сих пор не слишком распространенные, всё равно негативно воздействуют на природу, добавил он.

Второй по значению угрозой Балаев счел пищевые отходы. По его словам, они нарушают хрупкий биологический баланс, который является основой работы современных очистных станций.

«В канализацию должна попадать только вода и туалетная бумага, которая быстро разлагается. Все остальное должно отправляться в мусорное ведро», – заключил эксперт.

О проблемах, с которыми сталкиваются коммунальщики столицы Татарстана, читайте в материале «Убытки на миллионы»: как в Казани из канализации достают игрушки, телефоны и памперсы.

читайте также
