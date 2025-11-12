«Убытки на миллионы»: как в Казани из канализации достают игрушки, телефоны и памперсы

Предметы личной гигиены, продукты, вилки, игрушки и телефоны выбрасывают жители Казани вместо мусорного ведра в унитазы. Сотрудники «Водоканала» с начала года извлекли из канализации 2,7 тыс. куб. метров мусора. Необычные находки показали сегодня журналистам в ходе пресс-тура.





Представителям СМИ наглядно показали, как очищают от мусора сточные воды перед сливом в Волгу

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Водоканал» достает из канализации около 9 тонн мусора в сутки

«Научились пользоваться ИИ, а с унитазом – проблема», – заявил недавно на «деловом понедельнике» мэр Казани Ильсур Метшин. В продолжение этой наболевшей темы сегодня был организован пресс-тур на объекты МУП «Водоканал», в ходе которого представителям СМИ наглядно показали, как очищают от мусора сточные воды перед сливом в Волгу.

Стоки от жилой застройки и промпредприятий по самотечным сетям сначала поступают в канализационные насосные станции. Там происходит первичная фильтрация – при помощи специальных решеток отсеивают крупный мусор, который в дальнейшем вывозят на полигоны.

«Мы сейчас находимся на одной из крупных канализационных станций Казани, таких КНС у нас в общей сложности 108. Сюда приходят стоки от пятой части города. Здесь происходит первичная очистка от мусора стоков, которые сбрасываются нашими жителями», – сообщил начальник Управления канализационного хозяйства МУП «Водоканал» Марат Сибгатуллин.

Марат Сибгатуллин: «Нам приходится вылавливать мусор на решетках, собирать и далее перекачивать очищенную воду на очистные сооружения» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Оказывается, специалисты «Водоканала» достают из канализации около 9 тонн различного мусора в сутки. С начала года извлечено 2684 кубометра мусора. Отходы достают аварийные бригады по заявкам, а также собирают на канализационных насосных станциях и городских очистных сооружениях.

«Все то, что сбросилось в унитазы, уходит в систему канализации Казани, под землю и по нашим трубам вместе с хозбытовой канализационной водой приходит на наши насосные станции. Нам приходится вылавливать мусор на решетках, собирать и далее перекачивать очищенную воду на очистные сооружения. Только на этой КНС мы собираем около тонны мусора в сутки», – заметил Сибгатуллин.

«Вода в Волгу сбрасывается чище, чем сама Волга»

Затем сточные воды приходят на городские очистные сооружения в приемную камеру, попадают в камеру смешения, усреднения и перемешивания, откуда поступают в здание решеток № 1-2.

«Вы находитесь в здании решеток №1 очистных сооружений Казани. Данное сооружение предназначено для вылавливания крупного мусора, который не растворился в воде. Пропускная способность этого здания – более 4 тысяч кубометров. За моей спиной находятся пять решеток, они предназначены для автоматической работы и улавливания мусора, который, к сожалению, наши жители сбрасывают в унитаз», – рассказал главный инженер биологических очистных сооружений Казани Ильгиз Шакиров.

Ильгиз Шакиров: «Воду полностью очищаем до технического состояния и сбрасываем в Волгу. У нас вода в Волгу сбрасывается чище, чем сама Волга» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Решетки удаляют из воды крупный мусор, который складируется в контейнере и впоследствии транспортируется на полигон ТБО. Далее сточная вода проходит через песколовки, где осаждается песок, промывается сепараторами песка, песок складируется и используется вторично.

«Воду полностью очищаем до технического состояния и сбрасываем в Волгу. У нас вода в Волгу сбрасывается чище, чем сама Волга», – подчеркнул Шакиров.

По словам специалистов, на работу по устранению засоров и прочистке канализационной системы ежегодно тратятся десятки миллионов рублей, которые могли бы пойти на развитие инфраструктуры.

«Засоры на сетях канализации приводят к поломкам дорогостоящего насосного оборудования», – отметил Марат Сибгатуллин.

Данное сооружение предназначено для вылавливания крупного мусора, который не растворился в воде Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Суммарные убытки составляют миллионы рублей»

За девять месяцев аварийные бригады устранили более 12,8 тыс. засоров в системе водоотведения. Статистика выросла по отношению к аналогичному периоду прошлого года, когда было устранено более 11,8 тыс. засоров. По словам специалистов «Водоканала», теперь они проводят очистку более тщательно.

«От 40 до 50 засоров происходит в сутки по Казани. Вышли из строя 38 насосных агрегатов (в год) с дальнейшим ремонтом. Мусор оседает в трубах под землей, из-за этого трубы не пропускают воду, происходят засоры, все это вытекает наружу. Сами понимаете, когда канализация течет по рельефу местности, и не дай бог, если это все попадет в водный объект – в озеро Кабан или в реку, пострадает экология. Нам приходится все это вычищать. Суммарные убытки составляют миллионы рублей», – заметил Сибгатуллин в разговоре с «Татар-информом».

По данным пресс-службы, ремонт одного насоса обходится в среднем в 600 тыс. рублей и занимает до полугода. Да и само оборудование для очистки сточных вод от мусора достаточно дорогое. Одна такая решетка стоит около 3 млн рублей.

Иногда крупногабаритные предметы попадают в открытые канализационные люки. К примеру, строительный мусор. Некоторые дворники сбрасывают в люки сухую листву.

«Контроль мы ведем, но, к сожалению, за всеми колодцами, а их тысячи, уследить нельзя. Это бывает и в ночное время», – пояснил Сибгатуллин.

В ходе пресс-тура МУП «Водоканал» назвал и показал самые необычные находки, выловленные в сточных водах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Водоканал» обнаружил в канализационных стоках гранату для страйкбола

В ходе пресс-тура МУП «Водоканал» назвал и показал самые необычные находки, выловленные в сточных водах. В их числе игрушки, страйкбольная граната, денежные купюры, пропуска, паспорта и другие документы.

«Хозбытовая вода перед попаданием в Волгу после очистки на очистных сооружениях не должна содержать никаких примесей. Поэтому мы воду очищаем, мусор собираем», – рассказал Сибгатуллин.

По его словам, люди выбрасывают в канализацию остатки от приготовления пищи, разный бытовой хлам, половые тряпки, ушные палочки, салфетки, памперсы и другие средства личной гигиены.

В здании решеток №2 журналистам показали находки, выловленные в сточных водах. На столе были аккуратно разложены фрагменты бумажных купюр номиналом 200, 100, 50 и 5 рублей, вилка, сотовый телефон, прокладки, пачка макарон, пачка презервативов, помидор, мандарин, потемневшая игрушка «Снегурочка» и прочий мусор. Предметы продемонстрировал директор МУП «Водоканал» Рустам Абдулхаков.

Рустам Абдулхаков: «У нас происходит до 300 засоров в неделю. Если бы люди относились более ответственно, засоров было бы меньше. Дискомфорта для жителей тоже было бы меньше» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«У нас происходит до 300 засоров в неделю. Бригада могла бы заниматься устранением других аварий, но она вынуждена выезжать на засор. Все это требует времени. Если бы люди относились более ответственно, засоров было бы меньше. Дискомфорта для жителей тоже было бы меньше. Мы могли бы устранять другие аварийные участки», – заметил Абдулхаков.

Он напомнил, что во время устранения аварии работа систем канализации приостанавливается.

«Салфетки, средства личной гигиены не растворяются в воде»

По словам специалистов, главные враги для канализации – влажные салфетки, ушные палочки, средства гигиены и контрацепции, ведь такие вещи не разлагаются, их приходится доставать вручную. Салфетки собираются в комки и надолго остаются в трубах. В результате ухудшается работоспособность оборудования.

«Влажные салфетки, средства личной гигиены не растворяются в воде, скапливаются в такие конгломераты, которые тяжело разорвать, наматываются на рабочие колеса насосов и решетки, происходит нагрузка на цепи. Очистные сооружения не предназначены для улавливания такого мусора. Есть мусор, который не предназначен для утилизации в сточных водах. Даже на пачках пишется: «Не бросать в унитаз». К сожалению, люди редко это читают и не соблюдают этих правил», – посетовал Ильгиз Шакиров.

Главные враги для канализации – влажные салфетки, ушные палочки, средства гигиены и контрацепции, ведь такие вещи не разлагаются, их приходится доставать вручную Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также в канализацию запрещается выбрасывать наполнители для туалета животных. Сброс посторонних предметов в сети наружной канализации категорически запрещен и является нарушением п. 5.8.7 «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных постановлением Госстроя России.

«Сегодняшний месседж – донести до жителей нашего города о необходимости культуры пользования канализацией», – подытожил Шакиров.

Централизованная система водоотведения предназначена только для продуктов жизнедеятельности организма человека или животных, напомнили в пресс-службе мэрии Казани. К сожалению, таких нарушителей выявить непросто, поэтому коммунальным службам остается уповать на сознательность людей.

«Нарушения пытаемся выявлять, ведем беседы с управляющими компаниями, обращаемся письменно к организациям, которые могут воздействовать на жителей. Мусор нужно выбрасывать в ведра, а далее выносить в контейнеры ТБО», – заключил Марат Сибгатуллин.