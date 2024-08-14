Экофестиваль «Вместе просто» продолжится на сегодняшнем матче «Рубина» с «Зенитом»

Организаторы экофестиваля «Вместе просто» сообщили о продолжении мероприятия на сегодняшнем матче между футбольными клубами «Рубин» и «Зенит», который стартует на «Ак Барс Арене» в 17:15.

Все посетители матча смогут не только поддержать любимый футбольный клуб, но и поучаствовать в активностях по развитию экопривычек:

создать сувенир из переработанного пластика;

нарисовать граффити;

научиться правильно сажать деревья;

подарить вторую жизнь старым вещам на мастер-классе по апсайклингу;

выиграть уникальный мерч на викторине.

Напомним, организованный «Казаньоргсинтезом» экофестиваль «Вместе просто» стартовал на озере Лябяжье. Гостей фестиваля ждали: дискуссия о развитии лесопарка Лебяжьих озёр, лекция о лесах Татарстана, экологический урок, экскурсия по экологической тропе и многое другое.

На фестивале жителям города представили программу «Казаньоргсинтеза» «Твои зеленые привычки», которая вобрала в себя все экопросветительские проекты, реализованные предприятием вместе с городскими партнерами за последние два года.

«Инициатива объединяет активных горожан, экологов, локальные сообщества и государственные органы, к нам может присоединиться любой желающий. Запуску предшествовала серия из более чем 50 событий в самых разных форматах, в которых приняли участие более 10 тысяч человек. В проектах программы может принять участие любой желающий», – отмечают организаторы.

Фотографии предоставлены пресс-службой «Казаньоргсинтеза»