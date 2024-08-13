«Надеюсь, такие праздники будут чаще»: в Казани прошел первый семейный экофестиваль

Организатором праздника выступил «Казаньоргсинтез», приурочив его к запуску программы «Твои зеленые привычки».

На площади в 10 гектаров в лесопарке Лебяжье гостям в интерактивной форме были представлены все проекты предприятия в области экопросвещения и вторичной переработки, а также организована выставка «зеленых» проектов от других лидеров экологической тематики в Казани.

На входе расположилась мобильная эколаборатория, в которой проводили анализ качества воздуха, а также выставка экопроектов, где рассказывалось о пользе природе, которую эти проекты принесли.

Центр площадки заняли крытые лектории, где эксперты – экологи, биологи — познакомили жителей и гостей Казани с функциями лесов Татарстана, пользой от переработки пластика, как менялся лесопарк Лебяжье, а также объяснили причины различного поведения животных.

Здесь же прошла презентация апсайкл-коллекции СИБУР и Enter, где гостям показали вещи, созданные из лоскутов вышедшей из обращения спецодежды «Казаньоргсинтеза». Всего в дропе было пять предметов, среди которых два силуэта сумок, панамы, кимоно и куртки.

«Очень интересно, что для создания новых вещей используют рабочую одежду, которая отличается по материалам от привычной нам в повседневной жизни. Мне кажется, довольно неплохая идея, особенно для работников промышленности, и хотелось бы видеть подобные проекты не только на «Казаньоргсинтезе», но и у других предприятий», – поделился мнением один из жителей Казани, пришедший с семьей на праздник.

Одной ключевых активностей стала презентация большой экологической программы «Твои зеленые привычки». Она объединила активных горожан, экологов, локальные сообщества и власти. Отметим, что в рамках программы уже прошло более 50 экособытий, среди которых субботники, марафоны, экоуроки и экоспектакли, и «Казаньоргсинтез» не намерен на этом останавливаться.

Рядом с лекториями организаторы разместили различные мастер-классы и активности как для взрослых, так и для самых маленьких гостей праздника. Здесь гости могли научиться правильно высаживать деревья, изготавливать духи, познакомились с созданием светомузыки и попробовали создать свое граффити.

«Мне очень понравилось рисовать баллончиками на стене и сажать деревья. Да и остальные мастер-классы очень увлекательные. Надеюсь, такие праздники будут проходить чаще», – поделился один из юных участников фестиваля.

Причем для детей организовали даже отдельный квест: им раздавали специальные карточки, в которых отмечались пройденные активности. За выполнение хотя бы трех заданий, ребята могли получить бесплатный сладкий приз.

Еще одним событием, вызвавшим восторг у детей, стало безопасное химическое шоу, где ребятам показали принцип работы лавовой лампы, огненной вспышки, огненной пены и растворения пенопласта.

Отдельного внимания заслуживает экскурсия по экологической тропе «Казаньоргсинтеза». Напомним, что в июле в северной части лесопарка Лебяжье появился этот природный просветительский объект. Она расположена всего в 2 км от «Казаньоргсинтеза», и здесь ученые обнаружили 383 вида растений – 23,8% от всей флоры Татарстана. Из них 17 видов растений, занесенных в Красную книгу республики.

Длина первого маршрута составляет 2,5 км, и пройти его сможет даже ребенок. Маршрут спроектирован в виде познавательной прогулки-игры по заповедному лесу с семью контрольными точками-остановками с информационными стендами о лесе. Дождь внес свои коррективы, и участники фестиваля смогли пройти только часть маршрута. Продолжить его или пройти снова можно, подав заявку на сайте программы зеленыепривычки.рф.

Конечно же, не обошлось и без спортивных мероприятий. Одним из таких стал турнир по шахматам, победители которого получили сертификаты и памятные призы.

В зоне парков разместились настольный теннис, большая дженга и даже петанк. А рядом с главной сценой организовали футбольную площадку, где гости могли сыграть в различные вариации этого вида спорта: футгольф, где нужно забивать мячи в цели-лунки и сабсоккер, где как в большом футболе, нужно забить гол в ворота соперника, только это нужно сделать сидя и под столом.

А на берегу озера все желающие могли прокатиться на сапбордах. Инструкторы объясняли гостям, в чем смысл этого вида спорта и объясняли, как правильно пользоваться доской. Для безопасности рядом дежурили спасатели, но их помощь в этот день оказалась не нужна.

Даже несмотря на дождь праздник собрал множество гостей не только из Казани, но и других городов Татарстана. К слову, чтобы люди не мокли, каждому желающему выдавался дождевик. «Погода, конечно, немного подвела, но мои дети счастливые бегают от одной площадки до другой, так что это не проблема», – рассказал гость фестиваля Игорь Байкин.

Центром притяжения жителей и гостей Казани стала главная сцена, на которой весь праздник выступали различные артисты и ди-джеи. Хедлайнерами мероприятия стала певица TATARKA и группа Tesla boy.

TATARKA поделилась, что сама начала думать об экологии около двух лет назад и начала с раздельного сбора мусора, хотя певица отмечает, что не всегда получается придерживаться таких привычек.

«Думаю, что человек должен сам дойти до какого-то решения без принуждения со стороны, поэтому я никого не агитирую поступать так же, как и я. Решение должно быть сознательным», – считает она.

В заключение она добавила, что идея создания фестиваля очень грамотная и необходимо подсвечивать проблемы экологии подобными мероприятиями.

В свою очередь лидер группы Tesla boy Антон Севидов также отметил очень теплую и доброжелательную атмосферу, царившую на празднике, даже несмотря на погодные условия. Он подчеркнул, что несмотря на все нынешние сложности очень важно заботиться о природе и сохранять наш дом под названием планета Земля в целостности.

«Думаю, что мы еще в начале пути по сохранению природы, поэтому мы с радостью приняли приглашение сыграть здесь. На мой взгляд нужно, чтобы этой повестки было больше и люди об этом говорили», – добавил Севидов.

Фотографии предоставлены пресс-службой «Казаньоргсинтеза»